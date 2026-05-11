In seiner Stellungnahme auf den Entwurf des Gebäudemodernisierungsgesetzes weist der Bundesverband Wärmepumpe auf Unklarheiten und Rückschritte hin. Vor allem kritisiert er, dass die sogenannte Biotreppe für neu eingebaute Heizungen nicht bis zur vollständigen Klimaneutralität ausdekliniert ist und nicht deutlich wird, was für Heizungen gilt, die nach 2024 installiert wurden. Die Branchevertreter fordern, die verbindliche Beratung der Gebäudeeigentümer beizubehalten und den bürokratischen Aufwand nicht weiter zu erhöhen. Die Verbände der Erneuerbaren-Energien-Branche müssen auf Zack sein. Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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