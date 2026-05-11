Partnerschaft in LTTS' Segment für Nachhaltigkeit fördert KI-Lösungen für global führende Energiekonzerne

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) global führend bei AI, Digital ER&D Consulting Services, hat ein strategisches Abkommen mit der in Europa ansässigen Assai Software Services abgeschlossen, einem führenden Anbieter von Engineering Document Management Systems (EDMS) und Lösungen für digitale Zwillinge. Sie möchten gemeinsam moderne technologische Lösungen für den Sektor Energie Versorger entwickeln.

Die Sparte für Nachhaltigkeit von LTTS wird ihr Fachwissen im Hinblick auf Engineering und Verteilung einbringen, während Assai die Software-Expertise ergänzt. Große Energiekonzerne sollen eine bessere Transparenz bei zunehmend komplexen Projekten mit intensivem Einsatz von Assets erhalten. Durch die nahtlose Einbettung der Digital Twin-Technologie werden eine Visualisierung der Assets in Echtzeit, Nachverfolgbarkeit und zuverlässige Engineering-Informationen während des gesamten Projektlebenszyklus ermöglicht.

LTTS hat auch ein Centre of Excellence (CoE) über Assai's Plattform für die Unterstützung der Projekte von Großkunden eingerichtet. Die Unternehmen werden gemeinsam potenzielle Kunden in den Branchen Energie, Prozesse und Infrastruktur ansprechen, wo zuverlässige Engineering-Daten sowohl für die Ausführung der Projekte als auch die laufenden Operationen entscheidend sind.

Alind Saxena, President Executive Director Strategic Initiatives Growth Markets, L&T Technology Services sagte: "Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, unsere Fähigkeiten im Bereich digitales Engineering in Branchen mit Asset-intensiven Operationen auszuweiten. Durch die Kombination von KI, digitalen Zwillingen und gründlichem Engineering-Fachwissen ermöglichen wir unseren Kunden mehr Transparenz, Nachverfolgbarkeit und Kontrolle ihrer Assets und Operationen. Gemeinsam mit Assai werden wir praktische, wirkungsvolle Lösungen erstellen, die Effizienz und langfristige Wertsteigerung unterstützen."

"Unsere Beziehung zu LTTS hat sich im Laufe der Zeit durch die gemeinsame Betreuung von Kunden entwickelt", sagte Damir Hajdarovic, Chief Commercial Officer of Assai Software. "Dass wir diese Partnerschaft nun auch formell dokumentieren, ist ein Beweis für das gegenseitige Vertrauen und für Kunden ist nun offensichtlich, dass wir dauerhaft zusammenarbeiten."

Über Assai Software

Assai Software ist ein global agierendes Unternehmen für Enterprise Software, das auf die Kontrolle von Dokumenten und das Management von Informationen über Assets in Branchen mit Asset-intensiven Operationen spezialisiert ist. Assai unterstützt weltweit Unternehmen, zuverlässige Engineering-Informationen über Projekte und Operationen zu erhalten. So halten sie auch bei komplexen Projekten die Übersicht, erfüllen Compliance-Anforderungen und schützen die Integrität von kritischen Daten über Assets.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen KI, Digital ER&D. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Wartungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse an.

Zielgerichtet. Agil. Innovativ. So treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Tech voran. Zu unseren Kunden zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 Top ER&D-Unternehmen. Sie kommen aus den Branchen Industrie, Medizingeräte, Transport, Telekom Hi-Tech sowie Prozessindustrie. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Indien. Am 31. März 2026 beschäftigten wir mehr als 23.800 Mitarbeiter in 22 globalen Designzentren, 31 globalen Vertriebsbüros und 98 Innovationslabs. Mehr Informationen über L&T Technology Services finden Sie unter: www.LTTS.com.

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