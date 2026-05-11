An den US-Börsen zeichnet sich am Montag mangels Fortschritten in den Iran-Gesprächen ein wenig bewegter Auftakt ab. Dem Nasdaq 100 würden schon wenige Punkte Plus reichen, um seine von KI-Fantasie getriebene Rekordrally fortzusetzen. Der Broker IG taxierte den technologielastigen Leitindex vor dem Auftakt allerdings 0,1 Prozent niedriger auf 29.193 Punkte. Knapp 29.235 Punkte wären notwendig für eine Bestmarke.Beim Dow Jones Industrial dagegen bahnt sich weiter kein Rekord an: Das Kursbarometer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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