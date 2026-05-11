Bis zu 7.900 g/t: Brixton Metals beschleunigt Silberbohrungen nach Volltreffer auf Langis

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Brixton Metals meldet starke Silberbohrungen aus einer historisch kaum abgebauten Zone und beschleunigt das Programm auf Langis mit einem zweiten Bohrgerät.
Im traditionsreichen Cobalt Camp in Ontario, wo historisch über 445 Millionen Unzen Silber gefördert wurden, weckt Brixton Metals (WKN A423P0 / TSXV BBB) Erinnerungen an den großen Silber-Rausch der Vergangenheit. Mit teilweise extremen Spitzenwerten liefert das Unternehmen eindrucksvolle Hinweise darauf, dass sein primäres Silberprojekt "Langis" längst nicht erschöpft ist. Besonders spannend für Investoren: Die aktuellen Bohrtreffer stammen aus einer Zone, die von den damaligen Bergleuten nahezu unberührt blieb.
Der Volltreffer: 13 Meter mit fast 600 Gramm Silber
Im Fokus der jüngsten Bohrergebnisse steht das Zielgebiet Shaft 6-Southeast (S6-SE). Hier durchteufte das Bohrloch LM-26-350 über eine Bohrlänge von 13,0 Metern exzellente 594 g/t Silber. Dieser Abschnitt ist eingebettet in ein noch größeres Intervall von 40,0 Metern mit gut 200 g/t Silber. Der absolute Höhepunkt des Bohrkerns ist jedoch ein halber Meter, der gewaltige 7.900 g/t Silber aufweist. (Anmerkung: Es handelt sich um Bohrlängen, die wahre Mächtigkeit wird noch modelliert).
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