© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer israelische Software-Spezialist Monday.com hatte in den vergangenen Monaten mit KI-Sorgen zu kämpfen. Jetzt beweist das Unternehmen dem Markt das Gegenteil. Softwarebranche sieht weiter kein Land, doch Monday.com wehrt sich Trotz überwiegend starker Quartalszahlen finden Software- und Cloud-Dienstleister nicht aus ihrem Kurstief. Trotz neuer Rekordnotierungen im Technologieindex Nasdaq 100 verzeichnet der Branchen-ETF Expanded Tech-Software Sector gegenüber dem Jahreswechsel ein Minus von fast 14 Prozent. Werte wie Microsoft, SAP und ServiceNow sind unverändert von KI-Sorgen betroffen. Mit deutlich zweistelligen Kursgewinnen kann sich zum Wochenauftakt Monday.com vom schwachen …Den vollständigen Artikel lesen
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