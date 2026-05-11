New York - Die US-Börsen sind am Montag verhalten in die neue Woche gestartet. Die viel beachteten Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite sowie das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 erreichten nur mit Mühe erneut Rekordstände. Im frühen Handel bewegten sie sich zuletzt kaum, auch der Leitindex Dow Jones Industrial fand keine klare Richtung. Anleger warteten auf die am Dienstag anstehenden Inflationszahlen. Diese könnten Hinweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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