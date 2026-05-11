© Foto: Barbara Ortutay - APOpenAI öffnet der EU die Tür, Anthropic hält Mythos zurück: Europas Aufseher fürchten neue Cyberrisiken durch mächtige KI-Modelle.Das von Microsoft unterstützte Unternehmen OpenAI verhandelt mit der Europäischen Kommission über den Zugang zu seinem neuen KI-Modell, während das von Amazon unterstützte Unternehmen Anthropic sein Modell Mythos noch nicht in der EU veröffentlicht hat, sagte ein Sprecher der Kommission. Thomas Regnier sagte laut einer online veröffentlichten EU-Mitteilung gegenüber Journalisten: "Wir begrüßen die Transparenz von OpenAI und deren Absicht, der Kommission Zugang zu ihrem neuen Modell zu gewähren. Dies ermöglicht es uns, die Implementierung dieses Modells sehr genau …Den vollständigen Artikel lesen
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