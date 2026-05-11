Elon Musk habe gewollt, dass das Unternehmen eine gewinnorientierte Einheit gründet, das sagte OpenAI-Präsident Greg Brockman vor Gericht im aktuellen Prozess aus. Dafür musste er einen öffentlichen Einblick in sein Tagebuch hinnehmen. Der Prozess Elon Musk gegen OpenAI hat seine zweite Woche vollendet: Im Vordergrund standen Musks Beweggründe für die Klage. Was hat sich konkret ereignet? Musk hatte in der Vorwoche als Zeuge ausgesagt und behauptet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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