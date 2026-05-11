In den vergangenen Wochen fehlten bei der Aktie der Deutschen Telekom die Impulse. Das könnte sich jedoch an diesem Mittwoch, 13. Mai, ändern. Dann legt der Magenta-Konzern die Zahlen für das erste Quartal vor und dürfte sich auch zu den Perspektiven rund um die wichtige Tochter T-Mobile US äußern. Das müssen Anleger im Vorfeld wissen.Grundsätzlich will das Management um Telekom-Chef Timotheus Höttges dank der brummenden Geschäfte von T-Mobile US auch 2026 weiter zulegen. So soll sich der um Sondereffekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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