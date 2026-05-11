Eine Investorenlegende macht eine simple und umwerfende Rechnung für KI-Kraftwerke aus. Gleichzeitig schießen einige Investoren in ihrer Euphorie über Nvidia übers Ziel hinaus und würfeln entscheidende Zahlen durcheinander.David Sacks ist in Deutschland wenig bekannt, doch in Investorenkreisen enorm vernetzt. Der US-Unternehmer gilt als Teil der sogenannten "PayPal Mafia" ehemaliger PayPal-Manager um Peter Thiel und Elon Musk.Trump ernannte ihn zwischenzeitlich zum "AI & Crypto Czar" des Weißen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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