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Elmos Semiconductor SE: Platzierung von bestehenden Aktien durch zwei Elmos-Großaktionäre im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens



11.05.2026 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Elmos Semiconductor SE: Platzierung von bestehenden Aktien durch zwei Elmos-Großaktionäre im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Elmos Semiconductor SE (WKN 567710, ISIN DE0005677108) NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN EINE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG. Heute wurde die Elmos Semiconductor SE ("Elmos" oder die "Gesellschaft", ISIN DE0005677108) von zwei ihrer Großaktionäre, Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH (hält ca. 20,70% des derzeitigen Grundkapitals) und ZOE-VVG GmbH (hält ca. 15,02% des derzeitigen Grundkapitals) (die "veräußernden Aktionäre"), darüber informiert, dass sie planen, insgesamt rund 1,77 Millionen bestehende Aktien auf Pro-rata-Basis zu veräußern (was einem Gesamtanteil von rund 10,0% des derzeitigen Grundkapitals entspricht). Aufgrund der Art der Transaktion wird Elmos keine Erlöse aus der Platzierung erhalten. Die Transaktion wird den Freefloat erhöhen und steht im Einklang mit der Kapitalallokationsstrategie der Gesellschaft. Die veräußernden Aktionäre haben einer Sperrfrist von 180 Tagen nach Abschluss der Transaktion zugestimmt, vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen. Die Platzierung erfolgt im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich an institutionelle Investoren im Rahmen von Transaktionen, die von den Registrierungspflichten des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind oder diesen nicht unterliegen. Im Anschluss an diese Mitteilung wird die Transaktion unverzüglich beginnen und kann kurzfristig abgeschlossen werden. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com Wichtiger Hinweis

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