Forbo Holding AG
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MEDIENMITTEILUNG
Die Forbo-Gruppe richtet ihren Geschäftsbereich Movement Systems organisatorisch neu aus und besetzt die Geschäftsbereichsleitung neu - beides per 1. Juni 2026. Beide Schritte sind das Ergebnis einer strategischen Überprüfung. Sie sollen den Geschäftsbereich auf profitablen Wachstumskurs zurückführen und Forbos Position bei Kunden weltweit stärken.
Baar, 11. Mai 2026
Ein fokussiertes Betriebsmodell
Führung
Marc Deimling, Executive Vice President Movement Systems, verlässt Forbo Ende Mai 2026 und übernimmt eine Aufgabe ausserhalb der Forbo-Gruppe. In über acht Jahren hat er die globale Präsenz des Geschäftsbereichs modernisiert - mit bedeutenden Investitionen in Pinghu (China) und Fukuroi (Japan) -, die Innovationspipeline gestärkt und den Geschäftsbereich während der Covid-Pandemie durch eine ausserordentlich anspruchsvolle Zeit geführt. Verwaltungsrat und Konzernleitung danken Marc Deimling für seinen Beitrag und wünschen ihm viel Erfolg.
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Über Forbo
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|354151
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2325502 11.05.2026 CET/CEST