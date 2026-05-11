Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag ohne klare Richtung in die neue Börsenwoche gestartet. Nach einem Auf und Ab schloss das Leitbarometer SMI den Handel kaum verändert ab. Gestützt wurde der hiesige Markt von den Kursavancen der Pharmaschwergewichte Roche und Novartis, während das dritte Schwergewicht Nestlé den Markt mit Abgaben bremste. Während mit Blick auf den Nahost-Konflikt die Unsicherheit weiterhin überwog, fehlten zugleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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