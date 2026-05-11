FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine angekündigte Platzierung bestehender Aktien durch zwei Großaktionäre hat am Montag die Papiere von Elmos Semiconductor im nachbörslichen Handel stark belastet. Die Anteilsscheine notierten auf der Plattform Tradegate 5,5 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs und entfernten sich damit weiter von ihrem Rekordhoch vom Freitag.

Die Elmos-Großaktionäre Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH und ZOE-VVG GmbH planen, insgesamt rund 1,77 Millionen bestehende Aktien zu veräußern, teilte Elmos mit. Dies entspreche einem Gesamtanteil von rund zehn Prozent des Grundkapitals.

Der nach der Transaktion erhöhte Streubesitz werde die Liquidität sowie die Attraktivität der Aktien erhöhen und positioniere Elmos gut für eine mögliche Aufnahme in den MDax der mittelgroßen Unternehmen, sagte Elmos-Chef Arne Schneider. Aktuell ist Elmos im Nebenwerte-Index SDax gelistet./la/jha/