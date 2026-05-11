Noch am vergangenen Freitag hat die Aktie von Elmos Semiconductor erstmals die 200 Euro-Marke überwunden und bei 206,00 Euro ein neues Rekordhoch markiert. Am Montag knickt die Aktie nach Börsenschluss aber deutlich ein. Hintergrund: Zwei Großaktionäre haben ein Aktienplatzierung angekündigt.Die Elmos-Aktie verliert auf Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs deshalb aktuell rund zehn Prozent - nachdem sie bereits mehr als zehn Euro unter dem Freitags-Rekordhoch geschlossen hatte. Nun wollen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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