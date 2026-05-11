Mit dem Center soll wissenschaftlich fundierte Aromeninnovation dort vorangetrieben werden, wo Vanille angebaut wird

IFF (NYSE: IFF) ein Weltmarktführer für Aromen, Duftstoffe, Lebensmittelzutaten sowie Gesundheits- und Biowissenschaften hat heute die Eröffnung seines Vanilla Innovation Center in Madagaskar bekannt gegeben und damit Vanille als strategischen und prioritären Schwerpunkt für IFF bekräftigt sowie seine Innovationsfähigkeit direkt am Ursprungsort gestärkt.

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IFF's Vanilla Innovation Center in Madagascar

"Die Eröffnung des Centers markiert einen wichtigen Meilenstein für unseren Ansatz im Bereich der Vanille-Innovation", so Adam Janczuk, Ph.D., Senior Vice President, Research, Creation and Design, Taste, IFF. "Indem wir unsere Präsenz an den Anbauorten verstärken, verbinden wir Wissenschaft, Kreativität und Nachhaltigkeit enger miteinander, reagieren auf klimatische Veränderungen, sichern die Qualität und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Lieferkette."

Das 650 Quadratmeter große Center befindet sich in Toamasina, dem wichtigsten Seehafen Madagaskars, in unmittelbarer Nähe zu den Vanilleanbaugebieten und den Einrichtungen zur Nachernteverarbeitung. Unter dem Dach dieses Centers vereint IFF Laboranalysen, Extraktion, die Entwicklung von Duft- und Aromastoffen sowie die Anwendungsentwicklung an einem einzigen Standort. Indem diese Kompetenzen in direkter Nachbarschaft zum Anbaugebiet angesiedelt werden, kann IFF die natürlichen Schwankungen besser verstehen und die vor Ort gewonnenen Erkenntnisse in individuell auf Kunden in aller Welt zugeschnittene Lösungen übersetzen.

Vanille gehört zu den komplexesten natürlichen Inhaltsstoffen der Welt, da das Klima, die Nacherntebehandlung und die Trocknungsmethoden die Qualität stark beeinflussen. Der Innovationsbereich unterstützt die Möglichkeiten von IFF, den Weg des Inhaltsstoffs von der Gewinnung am Ursprungsort und Feldtests über fortschrittliche Laboranalysen bis hin zur Entwicklung von Aromen zu verfolgen und bietet so einen durchgängigen Weg zur Vertiefung des Materialverständnisses, zur Verkürzung der Entwicklungszyklen und zur Erarbeitung von Lösungen, die auf den tatsächlichen Anbaubedingungen basieren.

Innovationen am Ursprungsort fördern die Nachhaltigkeit und Resilienz der gesamten Liefer- und Wertschöpfungskette für Vanille. Die Nähe zu den Anbaugebieten erlaubt eine engere Zusammenarbeit mit Bauernnetzwerken, eine bessere Rückverfolgbarkeit und ethische Beschaffung sowie eine schnellere Anpassung an klimatische Veränderungen. Diese direkte Verbindung zwischen den Anbaubedingungen und der Entwicklung des Aromas stärkt die Basis für Innovationen und führt zu einer geschmacklich besseren Vanille mit höherer Konsistenz in Bezug auf Qualität und Beschaffung. Gleichzeitig unterstützt sie Kunden dabei, den Markt mit einzigartigen Vanilleerlebnissen zu versorgen.

Das Vanilla Innovation Center verfügt über:

Laboranalysefunktionen , die Protokolle zur Erkennung von Verunreinigungen und Krankheitserregern anwenden, um die Produktintegrität sicherzustellen, sowie molekulares Profiling zur Entschlüsselung und Entwicklung charakteristischer IFF-Signaturen

, die Protokolle zur Erkennung von Verunreinigungen und Krankheitserregern anwenden, um die Produktintegrität sicherzustellen, sowie molekulares Profiling zur Entschlüsselung und Entwicklung charakteristischer IFF-Signaturen Extraktionsanlagen mit skalierbaren Riggs zur Erforschung verschiedener Vanillesorten und zur Optimierung der Extraktions- und Nachernteparameter

mit skalierbaren Riggs zur Erforschung verschiedener Vanillesorten und zur Optimierung der Extraktions- und Nachernteparameter Eine Einheit zur Aromenentwicklung , mit der sich auf die jeweiligen Regionen zugeschnittene Profile erstellen lassen, einschließlich eines Anwendungslabors für Milchprodukte, Backwaren und Süßwaren zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit anhand von marktnahen Prototypen

, mit der sich auf die jeweiligen Regionen zugeschnittene Profile erstellen lassen, einschließlich eines Anwendungslabors für Milchprodukte, Backwaren und Süßwaren zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit anhand von marktnahen Prototypen The Bloomery, ein Forschungsgewächshaus, in dem verschiedene Vanillesorten vorgestellt werden und das die zukünftige Erforschung der Sortenleistung sowie von Nachernteverfahren unterstützt

Darüber hinaus dient das Vanilla Innovation Center als Zentrum für Wissensaustausch und Kompetenzaufbau. Gemeinsam mit dem engagierten RE-MASTER VANILLA-Team veranstaltet es praxisorientierte Schulungen, Workshops und Laborprogramme, die Experten, Kunden und lokale Teams zusammenbringen um bewährte Verfahren zu fördern und die Innovationskompetenzen im Bereich Vanille zu stärken.

"Dieses Center wurde geschaffen, um Erkenntnisse in die Tat umzusetzen", so Marcus Pesch, Vice President, Research and Development, Taste, IFF. "Indem wir Wissenschaft, Kreation von Aromen und Anwendungsentwicklung direkt am Ursprungsort zusammenführen, können wir kooperativer mit unseren Kunden zusammenarbeiten, Geschwindigkeit und Konsistenz verbessern und marktreife Lösungen bereitstellen, die unter Berücksichtigung der realen Bedingungen der Vanilleproduktion entwickelt wurden."

Die vollständig in das globale Vanille-Netzwerk von IFF integrierte Anlage in Madagaskar ergänzt die bestehenden Kompetenzen in den Bereichen Beschaffung, Extraktion, Aromendesign und Anwendungsentwicklung. Die dort gewonnenen Erkenntnisse werden in neue Tools, Einblicke und Kompetenzen für die Kreativteams von IFF übersetzt, sodass Aromen in jeder Region entsprechend den lokalen Verbraucherpräferenzen entwickelt werden können und gleichzeitig eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Zukunft für einen der weltweit wertvollsten natürlichen Inhaltsstoffe gefördert wird.

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