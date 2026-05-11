Die INNIO Group ("INNIO"), ein führender globaler Anbieter für dezentrale Energielösungen, gab heute die Einreichung der Registrierungs-dokumente (Form S-1) bei der U.S. amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (United States Securities and Exchange Commission "SEC") im Zusammenhang mit einem geplanten Börsengang der Stammaktien des Unternehmens bekannt.

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INNIO Group gibt Einreichung des Registrierungsantrags für einen geplanten Börsengang bekannt

Der Zeitpunkt des Angebots, die Anzahl der angebotenen Aktien sowie die Preisspanne für das geplante Angebot sind noch nicht festgelegt worden. Die Gesellschaft hat beantragt, ihre Stammaktien am Nasdaq Global Select Market in den Vereinigten Staaten unter dem Ticker-Symbol "INIO" zur Notierung zuzulassen.

Im Rahmen des geplanten Angebots agieren Goldman Sachs Co. LLC, J.P. Morgan und Morgan Stanley als Konsortialführer (Joint Lead Book-Running Managers). BofA Securities, Barclays und Citigroup übernehmen die Rolle der Book-Running Managers für das geplante Angebot. Baird, BNP Paribas, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets und UBS Investment Bank fungieren als Bookrunner für das geplante Angebot. Crédit Agricole CIB, Erste Group, UniCredit, Academy Securities und Drexel Hamilton agieren als Co-Manager für das geplante Angebot.

Das geplante Angebot steht unter dem Vorbehalt von Markt- und sonstigen Bedingungen, einschließlich der Wirksamkeit des entsprechenden Registrierungsantrags. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, ob oder wann ein Angebot tatsächlich begonnen oder abgeschlossen wird, oder hinsichtlich des tatsächlichen Umfangs, des Preises oder anderer Bedingungen des geplanten Angebots.

Das geplante Angebot wird ausschließlich auf der Basis eines Prospekts erfolgen. Exemplare des vorläufigen Prospekts können, sobald verfügbar, angefordert werden über:

Goldman Sachs Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, oder per Telefon unter +1(866) 471-2526, oder über E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com;

J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com und postsalemanualrequests@broadridge.com; oder

Morgan Stanley Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2. Etage, New York, NY 10014.

Ein Registrierungsantrag für die genannten Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Die Wertpapiere dürfen vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Registrierungsantrags weder verkauft noch dürfen Kaufangebote für diese Wertpapiere angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch ein Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung rechtswidrig wäre.

Die INNIO Group

INNIO Group ist ein globaler Anbieter dezentraler Energielösungen, der zuverlässige, flexible, transiente, modulare und effiziente Energie liefert. Als innovationsstarkes Unternehmen entwickelt, produziert und wartet INNIO leistungsstarke Energiesysteme unter seinen Produktmarken Jenbacher und Waukesha. Das Unternehmen liefert Energie für Rechenzentren, Microgrids, zur Netzstabilisierung und für industrielle Energieversorgung und Gaskompression.

INNIO betreibt eine weltweit installierte Basis in rund 100 Ländern (Stand: 31. Dezember 2025). Unterstützt wird diese durch ein resilientes Servicegeschäft mit hohen Margen, das langfristige, wiederkehrende Umsätze über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen generiert. INNIO ermöglicht skalierbare Behind-the-Meter-Stromerzeugung mit hohem Wirkungsgrad, schneller Anlaufzeit, überzeugendem Lastwechselverhalten und Brennstoffflexibilität einschließlich wasserstofffähiger Lösungen. Damit bietet INNIO Lösungen für den Strombedarf, der durch KI, Elektrifizierung und Netzengpässe stetig wächst. Mit Hauptsitz in München, Deutschland, beschäftigt INNIO weltweit mehr als 5000 Mitarbeitende mit dem klaren Anspruch: Moving energy forward.

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