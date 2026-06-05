Dividenden-Perlen: Nvidia: Jetzt Robotik | Rubrik: Gute Zahlen | Innio: Gutes IPO

Während die meisten Augen auf das IPO von Quantinuum gerichtet waren, ist Innio deutlich besser auf das Parkett gesprungen. Der Spezialist für dezentrale Stromlösungen legte am ersten Handelstag 23 % zu. Aufspringen?Rotation? - Europäischen Banken- und Versicher die Ruhe ins Depot bringen Bei den KI-Aktien hat eine große Korrektur mit deutlichen Rücksetzern eingesetzt. Starten die Anleger jetzt eine Rotation? Auffällig: Europäische Banken- und Versicherungsaktien ziehen langsam wieder an. Wir haben mal 6 Titel rausgesucht, die Ruhe ins Depot bringen könnten. Quantinuum & Innio: Zwei Börsengänge, aber nur einer zündet Donnerstag waren alle Augen auf das Börendebüt von Quantinuum gerichtet. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran