Die Einführung wird es stark regulierten Organisationen in der Europäischen Union ermöglichen, die strengen EU-Anforderungen an den Datenaufbewahrungsort zu erfüllen

Rubrik, das auf Sicherheit und KI-Betrieb spezialisierte Unternehmen, gab heute die Verfügbarkeit von "Rubrik Security Cloud" in der AWS European Sovereign Cloud bekannt. Damit bietet das Unternehmen dem öffentlichen Sektor der Europäischen Union (EU) sowie streng regulierten privaten Organisationen einen cloud-nativen Weg zu souveräner Cyber-Resilienz.

Unternehmen benötigen zunehmend Resilienzmaßnahmen, die eigenständig sind und nicht nur vertraglichen Anforderungen entsprechen. Die "Rubrik Security Cloud" auf der "AWS European Sovereign Cloud" erfüllt diese Anforderung. Sie ermöglicht es stark regulierten Branchen wie dem Bankwesen, der Versorgungswirtschaft, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor, die volle Leistungsfähigkeit von AWS zu nutzen und gleichzeitig die strengen Anforderungen an den Datenaufbewahrungsort innerhalb der Europäischen Union (EU) zu erfüllen.

Erweiterte Sicherheitsfunktionen in einer voll ausgestatteten, unabhängig betriebenen, souveränen Cloud

Die AWS European Sovereign Cloud ist eine voll ausgestattete, unabhängig betriebene souveräne Cloud, die durch strenge technische Kontrollmaßnahmen und souveräne Sicherheitsgarantien gestützt wird und darauf ausgelegt ist, den Anforderungen europäischer Regierungen und Unternehmen gerecht zu werden. Die Verfügbarkeit der Rubrik Security Cloud in der AWS European Sovereign Cloud ermöglicht es europäischen Unternehmen, ihre Workloads zu schützen und gleichzeitig strenge Compliance-Rahmenbedingungen einzuhalten, darunter den Cloud-Computing-Compliance-Kriterienkatalog (C5) des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das Gesetz zur digitalen Betriebsresilienz (DORA) und die NIS2-Richtlinie.

Zu den wichtigsten Funktionen der Rubrik Security Cloud in der AWS European Sovereign Cloud gehören:

Datenaufbewahrungsort: Alle Kundendaten verbleiben ausschließlich innerhalb der EU.

Alle Kundendaten verbleiben ausschließlich innerhalb der EU. Kernkompetenzen im Bereich Resilienz: Bietet architektur-native, unveränderliche Backups, Agentic-KI-Sicherheit, Erkennung sensibler Daten, schnelle Wiederherstellung und cloud-native SaaS-Betriebsabläufe.

Bietet architektur-native, unveränderliche Backups, Agentic-KI-Sicherheit, Erkennung sensibler Daten, schnelle Wiederherstellung und cloud-native SaaS-Betriebsabläufe. Strenge Compliance-Standards: Gestützt auf die C5-Bescheinigung, SOC 2 Typ 1 und ISO 27001:2022.

"Die AWS European Sovereign Cloud stellt einen bedeutenden Fortschritt für europäische Organisationen dar, und Rubrik ist stolz darauf, über diese Plattform souveräne Cyber-Resilienz bereitzustellen", sagte Mike Tornincasa, Chief Business Officer bei Rubrik. "Durch die Integration der Rubrik Security Cloud in die AWS European Sovereign Cloud erweitern wir unser bewährtes Sovereign-Portfolio und bieten Cloud-First-Teams, die regulierte Workloads in die Cloud verlagern, denselben unveränderlichen Schutz und dieselbe Wiederherstellungssicherheit."

Auf zukunftsorientierter Innovation aufbauen

Die heutige Ankündigung baut auf den fortschrittlichen Funktionen auf, die kürzlich auf der Rubrik Forward 2026 vorgestellt wurden, darunter:

Autonome Geschäftswiederherstellung: Automatisierung der Wiederherstellung von Multi-Cloud-Anwendungen.

Automatisierung der Wiederherstellung von Multi-Cloud-Anwendungen. Rubrik AI: Das agentenbasierte KI-System für die Cyber-Wiederherstellung.

Das agentenbasierte KI-System für die Cyber-Wiederherstellung. Lösungen für Identitätsresilienz: Sicherstellung der Benutzerauthentifizierung bei Ausfällen des Identitätsanbieters.

SAFE-HARBOR-ERKLÄRUNG

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Über Rubrik

Rubrik (NYSE: RBRK), das Unternehmen für Sicherheit und KI-Betrieb, ist führend an der Schnittstelle zwischen Datenschutz, Cyber-Resilienz und der Beschleunigung von KI in Unternehmen. Die Rubrik Security Cloud gewährleistet umfassende Cyber-Resilienz durch die Sicherung, Überwachung und Wiederherstellung von Daten, Identitäten und Workloads über verschiedene Clouds hinweg. Rubrik Agent Cloud beschleunigt die Bereitstellung vertrauenswürdiger KI-Agenten in großem Maßstab, indem sie die Aktionen der Agenten überwacht und prüft, Echtzeit-Sicherheitsgrenzen durchsetzt, die Genauigkeit optimiert und Fehler der Agenten rückgängig macht. Weitere Informationen finden Sie unter www.rubrik.com. Folgen Sie @rubrikInc auf X (ehemals Twitter) und Rubrik auf LinkedIn.

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