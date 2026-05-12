Die Welt der erneuerbaren Energien steht quasi Kopf und spielt verrückt. Wer in den letzten Wochen die Kurse von Nel ASA und ITM Power verfolgt hat, kam aus dem Staunen kaum heraus. Es war ein wahres Feuerwerk, das da abgebrannt wurde von den Bullen. Es strafte zudem die vielen Zweifler und Skeptiker ab. Doch nun stellt sich die alles entscheidende Frage: War das nur ein kurzer Hype oder doch der Beginn eines nachhaltigen Trends? Während die großen Namen der Wasserstoff-Szene gerade eine wohlverdiente Verschnaufpause einlegen und ihre Gewinne konsolidieren, bereitet sich ein anderer Akteur im Hintergrund auf den großen Sprung vor. RE Royalties spielt ein ganz anderes Spiel. Dieses Unternehmen hat ein Modell perfektioniert, das gerade jetzt vor einem charttechnischen Befreiungsschlag stehen könnte. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen von den drei Werten, denn sie könnten die Schlagzeilen der kommenden Wochen schreiben.

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