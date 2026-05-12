Die TKMS-Aktie geriet zuletzt deutlich unter Druck und verlor innerhalb von sieben Tagen über -17% an Wert. Besonders die hohe Dynamik der Abwärtsbewegung sorgt aktuell für neue Unsicherheit im Trendverlauf. Nun richtet sich der Fokus auf die Frage, ob wichtige Unterstützungen halten können oder sich die laufende Korrektur weiter ausdehnt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur TKMS-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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