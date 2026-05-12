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TAG Immobilien AG mit erfolgreichem Jahresstart 2026; operativ starke Entwicklung setzt sich fort



12.05.2026 / 06:55 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG TAG Immobilien AG mit erfolgreichem Jahresstart 2026; operativ starke Entwicklung setzt sich fort Starkes Vermietungsergebnis (FFO I) mit EUR 49,3 Mio. (+10% vs. Q1 2025)

Unverändert gute Entwicklung des like-for-like Mietwachstums in Deutschland (3,3% p.a.) und in Polen (3,2% p.a.)

FFO II steigt auf EUR 61,8 Mio. nach EUR 50,1 Mio. in Q1 2025 (+23%)

Verkaufsergebnis Polen mit EUR 12,7 Mio. in Q1 2026 deutlich über Vorjahresniveau von EUR 5,9 Mio.

658 Wohnungen im ersten Quartal 2026 in Polen verkauft (Q1 2025: 592 Wohnungen)

EPRA NTA je Aktie zum 31. März 2026 bei EUR 21,08 und LTV von 41,0%; unverändert positive Tendenz für die nächste Immobilienbewertung erwartet

Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 werden bestätigt Hamburg, 12. Mai 2026 Übersicht zum Vermietungsgeschäft - Mietwachstum in Deutschland und Polen treibt deutlichen Anstieg des FFO I im ersten Quartal 2026 Die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2026 markieren einen sehr erfolgreichen Start. Der FFO I, der das deutsche und polnische Vermietungsgeschäft umfasst, stieg im ersten Quartal 2026 auf EUR 49,3 Mio. und lag damit deutlich über dem Q1 2025 (EUR 44,9 Mio.; +10%). Das bereinigte EBITDA aus dem Vermietungsgeschäft erhöhte sich im ersten Quartal 2026 auf EUR 64,3 Mio. nach EUR 62,8 Mio. im Vorjahresquartal. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war das gute like-for-like Mietwachstum in den beiden Märkten der TAG. In Deutschland wurde ein gesamtes Mietwachstum von 3,3% p.a. erzielt, in Polen lag das like-for-like Mietwachstum bei 3,2% p.a. Der Leerstand in den Wohnungen des deutschen Vermietungsgeschäft erhöhte sich zum Jahresstart, wie auch im ersten Quartal der Vorjahre zu beobachten, leicht von 3,2% zu Jahresbeginn auf 3,6% zum 31. März 2026. In Polen belief sich der Leerstand bei den Wohnungen, die seit mindestens einem Jahr in der Vermietung sind, auf 2,0% nach 1,3% zum Ende des Vorjahres. Übersicht zum Verkaufsgeschäft - Verkaufsergebnis in Polen über Vorjahresniveau Im ersten Quartal 2026 setzte sich die positive Entwicklung ebenso im polnischen Verkaufsgeschäft fort. Mit 658 veräußerten Wohnungen lag die Anzahl der verkauften Einheiten über dem Niveau des Vorjahresquartals (Q1 2025: 592 Wohnungen). Das Verkaufsergebnis in Polen erreichte EUR 12,7 Mio. und lag damit wesentlich über dem Vorjahreswert von EUR 5,0 Mio. Parallel dazu erhöhte sich das EBITDA aus dem polnischen Verkaufsgeschäft auf EUR 16,0 Mio. nach EUR 5,9 Mio. in Q1 2025. Der FFO II, der neben dem FFO I auch das polnische Verkaufsergebnis umfasst, erreichte im ersten Quartal 2026 EUR 61,8 Mio. nach EUR 50,1 Mio. in Q1 2025 (+23%). Claudia Hoyer, COO und Co-CEO der TAG, kommentiert: "Wir schauen auf einen überaus erfolgreichen Jahresstart in unserem Geschäft in Deutschland und in Polen zurück. Mit dem noch für das zweite Quartal 2026 erwarteten Vollzug der Akquisition von ca. 5.300 Mietwohnungen in Polen, die bereits im August 2025 beurkundet wurde, werden wir einen weiteren wichtigen Meilenstein im Ausbau unseres polnischen Vermietungsgeschäft erreichen. Auf dieser Basis wollen wir unser wertschaffendes Wachstum in Polen und Deutschland konsequent fortsetzen." EPRA NTA je Aktie wächst im Jahresvergleich um 7%; weiterhin starke Finanzierungskennzahlen Zum Ende des ersten Quartals 2026 belief sich der EPRA NTA je Aktie auf EUR 21,08 und lag damit leicht über dem Wert zum Jahresende 2025 von EUR 20,98 sowie 7% über dem Vorjahresquartal Q1 2025 mit EUR 19,75. Der Verschuldungsgrad (LTV) verblieb zum 31. März 2026 mit 41,0% unverändert auf dem niedrigen Niveau des Jahresendes 2025. Unter Einbeziehung des Vollzugs des Erwerbs des polnischen Mietwohnungsportfolios ergibt sich ein pro-forma-LTV von rund 45,3% und damit ein Wert auf Basis des LTV-Zielwerts von rund 45%. Andere Finanzierungskennzahlen, wie der Zinsdeckungsgrad (ICR) und das Verhältnis der Nettofinanzverschuldung zum bereinigten EBITDA, liegen weiterhin auf einem starken Niveau von 6,5-fach bzw. 8,6-fach. Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG, erläutert: "Unsere Bilanz zeigt sich auch im ersten Quartal 2026 sehr stark. Mit einem LTV, der inklusive der Portfolioakquisition in Polen bereits am Zielwert liegt, und einer komfortablen Liquiditätssituation verfügen wir über ausreichend finanziellen Spielraum, um unser Wachstum voranzutreiben. Die nächste turnusmäßige Portfoliobewertung zum 30. Juni 2026 sollte vor dem Hintergrund stabiler Bruttoanfangsrenditen und eines guten Mietwachstums zu einem Wertzuwachs in der Größenordnung der letzten beiden Halbjahresbewertungen führen, auch das unterstützt die Wachstumsperspektiven." Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 und Dividende für das Geschäftsjahr 2025 Alle bisher veröffentlichten Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 werden bestätigt und stellen sich unverändert wie folgt dar: FFO I: EUR 187-197 Mio. (ca. +6% im Jahresvergleich)

Verkaufsergebnis Polen: EUR 92-98 Mio. (ca. +40% im Jahresvergleich)

FFO II: EUR 279-295 Mio. (ca. +16% im Jahresvergleich)

Dividende für 2026: 50% des FFO I (ca. +28% im Jahresvergleich) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen, wie bereits angekündigt, der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2026 eine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 0,40 je Aktie vor. Dies basiert auf einer Ausschüttungsquote von 40% des FFO I. Auch in diesem Jahr haben die Aktionäre wieder die Wahl zwischen einer Barausschüttung (Bardividende) und neuen TAG-Aktien (Aktiendividende). Weitere Einzelheiten zum ersten Quartal 2026 finden Sie in der heute veröffentlichten Zwischenmitteilung und in einer Präsentation unter https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte .

Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (in EUR Mio.) 01.01.2026- 31.03.2026 01.01.2025- 31.03.2025 Netto-Ist-Miete Gesamt 95,9 92,0 EBITDA (bereinigt) Vermietung Deutschland und Polen 64,3 62,8 EBITDA (bereinigt) Verkauf Polen 16,0 5,9 EBITDA (bereinigt) Gesamt 80,3 68,7 Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen 12,7 5,0 Konzernergebnis 35,0 39,0 FFO I je Aktie in EUR 0,26 0,26 FFO I 49,3 44,9 FFO II je Aktie in EUR 0,33 0,29 FFO II 61,8 50,1 Kennzahlen der Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.03.2026 31.12.2025 Bilanzsumme 8.934,3 8.951,2 Eigenkapital 3.335,6 3.322,0 EPRA NTA je Aktie 21,08 20,98 LTV in % 41,0 41,0 Portfoliodaten 31.03.2026 31.12.2025 Einheiten Deutschland 84.094 83.504 Einheiten Polen (fertiggestellte Mietwohnungen) 3.707 3.526 Verkaufte Wohnungen Polen 658 2.823 Übergebene Wohnungen Polen 311 2.077 Immobilienvolumen Gesamt (in EUR Mio.) 7.020,2 6.971,5 Immobilienvolumen Deutschland (in EUR Mio.) 5.452,6 5.425,2 Immobilienvolumen Polen (in EUR Mio.) 1.567,6 1.546,3 Leerstand in % Deutschland (Gesamt) 4,0 3,5 Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) 3,6 3,2 Leerstand in % Polen (Gesamt) 7,5 4,8 Leerstand in % Polen (Wohneinheiten > 1 Jahr in der Vermietung) 2,0 1,3 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 3,0 2,6 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl. Leerstandsabbau) 3,3 3,0 l-f-l Mietwachstum in % Polen 3,2 3,4 Mitarbeiter*innen 31.03.2026 31.03.2025 Anzahl der Mitarbeiter*innen 1.907 1.884 Kapitalmarktdaten Marktkapitalisierung zum 31.03.2026 in EUR Mrd. 2,5 Grundkapital zum 31.03.2026 in EUR 189.034.941,00 WKN/ISIN 830350/ DE0008303504 Anzahl der Aktien zum 31.03.2026 (ausgegeben) 189.034.941 Anzahl der Aktien zum 31.03.2026 (ausstehend, ohne eigene Aktien) 188.976.377 Free Float in % (ohne eigene Aktien) 100 Index MDAX/EPRA

Presseanfragen TAG Immobilien AG Dominique Mann Head of Investor & Public Relations Telefon +49 (0) 40 380 32 305 ir@tag-ag.com



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