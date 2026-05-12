ROUNDUP: Bayer überrascht dank Agrarsparte positiv - Aktie legt deutlich zu

LEVERKUSEN - Gute Geschäfte rund um Soja- und Mais-Saatgut sowie das laufende Sparprogramm haben Bayer zu einem überraschend starken Jahresstart verholfen. Zudem sank der operative Gewinn im Pharmageschäft weniger als von Analysten erwartet. Hier verkaufen sich noch recht neue Medikamente weiterhin sehr gut, Umsatzeinbrüche nach Patentabläufen wie beim Blutgerinnungshemmer Xarelto werden so aufgefangen. An der Börse kamen die aktuellen Geschäftszahlen gut an.

ROUNDUP/Preisverfall: Munich Re dampft nach Gewinnsprung Neugeschäft ein

MÜNCHEN - Der Rückversicherer Munich Re hat ein Jahr nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles wieder deutlich mehr Gewinn eingefahren. Allerdings musste der Dax-Konzern im Geschäft mit Erstversicherern zum 1. April weitere Preisrückgänge hinnehmen und fuhr sein Neugeschäft deshalb deutlich zurück - ganz anders als seine Konkurrentin Hannover Rück . Finanzvorstand Andrew Buchanan fand die Preise jedoch immer noch "gut" und sieht die Munich Re auf Kurs zu dem angepeilten Jahresgewinn von 6,3 Milliarden Euro.

ROUNDUP/Halbleiter-Boom: Jenoptik geht mit Gewinnsprung ins Jahr - Aktie springt

JENA - Die auch vom KI-Boom beflügelten Geschäfte mit der Halbleiterindustrie haben den Technologiekonzern Jenoptik im ersten Quartal angetrieben. "Wir sehen seit Jahresbeginn eine sehr dynamische Nachfrage in unseren OEM-Geschäften, insbesondere von Seiten der Halbleiterausrüstungsindustrie", sagte Finanzchefin Prisca Havranek-Kosicek am Dienstag bei der Vorlage von Zahlen laut Mitteilung. Auch wenn sich diese hohe Dynamik voraussichtlich so nicht fortsetzen werde, sei die Basis für ein erfolgreiches 2026 gut. Die Jahresziele bestätigte sie. Im frühen Handel erreichten die Aktien an der MDax-Spitze mit fast 42 Euro ein Rekordhoch.

ROUNDUP: eBay lehnt Milliarden-Übernahme durch Gamestop ab

SAN JOSE - Der Online-Marktplatz Ebay lehnt das 55 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeangebot des Videospiele-Händlers Gamestop ab. Das habe der Chairman von eBay, Paul Pressler, in einem Brief an Gamestop geschrieben, berichtet die "New York Times". Der Übernahmeplan sei "weder glaubwürdig noch attraktiv".

ROUNDUP/Thyssenkrupp: Sparprogramm greift - Umsätze unter Druck

ESSEN - Dem Industriekonzern Thyssenkrupp machen weiterhin eine maue Nachfrage im Automobilgeschäft sowie niedrigere Stahlpreise zu schaffen. Die Essener senken daher ihre Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) leicht. Am übrigen Ausblick hält das Management um Konzernchef Miguel López jedoch fest. So stützt das laufende Restrukturierungsprogramm die Ergebnisse. Unterdessen treibt Thyssenkrupp den Umbau zu einer reinen Finanzholding voran.

ROUNDUP: KI gibt Siemens Energy Rückenwind - Iran-Krieg belastet nur wenig

MÜNCHEN - Der Stromhunger der KI-Rechenzentren treibt die Geschäfte bei Siemens Energy an. Insbesondere diese Nachfrage habe im zweiten Quartal des Geschäftsjahres für Rekordauftragseingänge gesorgt, teilte der Konzern mit, der nach zweieinhalb Jahren meist steigender Aktienkurse inzwischen zu den wertvollsten Unternehmen in Deutschland gehört. Der Iran-Krieg trifft das Unternehmen bisher nur gering und Sorgenkind Gamesa steht kurz vor der Gewinnschwelle.

ROUNDUP: Dürr setzt nach schwachem Quartal auf Besserung - Aktie verliert

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Anlagenbauer Dürr setzt nach einem schwächer als erwartet ausgefallenen Jahresstart auf Besserung in den folgenden Quartalen. Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis gingen zurück, dennoch bestätigte der Konzern seine Jahresziele. Die Aussichten auf Geschäfte mit der kriselnden Automobilindustrie seien solide, mit den Lackieranlagen bestünden vor allem in Nordamerika und Asien gute Auftragschancen, hieß es am Dienstag vom Konzern. Die Anleger waren angesichts der zögerlichen Kunden weniger zuversichtlich, die im SDax notierte Aktie fiel deutlich.

ROUNDUP: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - Aktie steigt

MONTABAUR - United Internet hat im ersten Quartal dank einer weiter gestiegenen Kundenzahl mehr umgesetzt und verdient. Die Prognose für 2026 bestätigte das Management um Konzernchef und Großaktionär Ralph Dommermuth. An der Börse zeigt sich die Aktie von United Internet schwankungsanfällig.

ROUNDUP: Cewe geht mit Umsatzplus ins Jahr - Operativer Gewinn sinkt

OLDENBURG - Cewe ist mit einem Verkaufsplus seiner Fotobücher ins Jahr gestartet. Der Fotodienstleister steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 175,8 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei um gut 8 Prozent auf 5,6 Millionen Euro gefallen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mit. Auf den Gewinn habe nach einer Tarifeinigung eine Personalkostensteigerung von über 2 Millionen Euro gedrückt. Die Prognosen für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

Delivery Hero: Konzernchef Östberg gibt Führung bis Ende März 2027 ab

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero steht nach fünfzehn Jahren vor einem Wechsel an der Konzernspitze. Vorstandschef und Mitgründer Niklas Östberg werde die Leitung des Konzerns bis zum 31. März 2027 abgeben, teilte Delivery Hero am Dienstag in Berlin mit. Während der Übergangsphase führe Östberg den Konzern weiter und leite die nächste Phase der eingeleiteten strategischen Prüfung sowie die damit verbundenen M&A-Prozesse. Die Suche nach einem neuen Konzernchef soll laut Mitteilung in Kürze beginnen. Ziel sei es, bis Ende 2026 einen Nachfolger gefunden zu haben.

ROUNDUP 2: Carl Zeiss Meditec will Kosten senken - Bis zu 1000 Stellen betroffen

JENA - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec will angesichts der Probleme im wichtigen chinesischen Markt seine Kosten senken. Um künftig wieder bessere Ergebnisse liefern zu können, sollen Teile des Geschäfts in kostengünstigere Länder verlagert werden. Von den Maßnahmen könnten binnen drei Jahren bis zu 1.000 Stellen weltweit betroffen sein, teilte das Unternehmen am Dienstag in Jena mit. Für das laufende Jahr stellt sich das Management aber nun auf Umsatz- und Ergebniseinbußen ein, nachdem es seine vormals optimistischeren Prognosen im Januar kassiert hatte. Bereits das erste Halbjahr verlief schwächer, der Gewinn brach ein.

ROUNDUP: Grand City Properties profitiert von höheren Mieteinnahmen

LUXEMBURG - Höhere Mieten haben den Wohnungsanbieter Grand City Properties (GCP) im ersten Quartal Auftrieb gegeben. So konnte das zum Immobilienkonzern Aroundtown gehörende Unternehmen die Mieteinnahmen und das operative Ergebnis trotz des Verkaufs einiger Wohnungen leicht steigern. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Führungsgremium um Unternehmenschef Refael Zamir. Die Aktie gab nach. Zuletzt verlor das Papier rund ein Prozent.

ROUNDUP: Ströer steigert Umsatz und operatives Ergebnis - Aktie steigt

KÖLN - Der Werbevermarkter Ströer hat im ersten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis im Tagesgeschäft gesteigert. Treiber war vor allem die digitale Außenwerbung. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern. Bei den Anlegern kam das gut an.

ROUNDUP: Patrizia steigert Gewinn kräftig - Aktienkurs legt zu

AUGSBURG - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia hat im ersten Quartal deutlich mehr Gewinn erzielt. "Unsere Ergebnisse spiegeln die anhaltende Verbesserung der Ertragsqualität und der operativen Effizienz wider", sagte Finanzchef Martin Praum am Montag nach Börsenschluss laut einer Mitteilung bei der Quartalsvorlage. Die in den letzten Jahren umgesetzten Maßnahmen würden sich nun in einer deutlich höheren Profitabilität, einer schlankeren Kostenbasis und einer verbesserten finanziellen Flexibilität niederschlagen. An der Börse kam die Zahlenvorlage gut an. Die Aktie legte am Dienstag kräftig zu.

ROUNDUP: Medios will dank Kostensenkungen Jahresziele erreichen - Kursrutsch

BERLIN - Höhere Kosten, gesunkene Preise und ein Sondereffekt haben den Jahresstart beim Spezialpharma-Unternehmen Medios überschattet. Trotz insgesamt wachsendem Geschäft mussten die Berliner Ergebniseinbußen hinnehmen. Vorstandschef Thomas Meier will nun mit gezielten Spar- und Umbaumaßnahmen gegensteuern, um die bestätigten Jahresziele zu erreichen. Auf die Nachrichten vom Dienstag brach die zuletzt stark gelaufene Aktie an der Börse ein.

ROUNDUP: Ionos steigert Umsatz und Gewinn zu Jahresbeginn - Aktie legt zu

KARLSRUHE/BERLIN - Ein deutlicher Kundenzuwachs hat dem Internetdienstleister Ionos zu Jahresbeginn angetrieben. Der Konzern steigerte Umsatz und Gewinn. Die Prognose für 2026 wurde zudem bestätigt. Bei den Anlegern kam das sehr gut an.

ROUNDUP: KWS Saat bestätigt Ziele nach wichtigem Frühjahr - Anleger enttäuscht

EINBECK - Frühere Auslieferungen haben dem Pflanzenzüchtungsunternehmen KWS Saat in den vergangenen Monaten Wachstum verschafft. Gegenwind kam von der Abwertung der Türkischen Lira und des US-Dollar zum Euro. Die Bedingungen auf den Agrarmärkten blieben herausfordernd, teilte das Unternehmen am Dienstag in Einbeck mit und verwies auf niedrige Preise für Agrarrohstoffe. An seinen im Februar gestutzten Jahreszielen hält der Vorstand fest, was an der Börse nicht gut ankam.

ROUNDUP: US-Ausstieg hält Deutsche Pfandbriefbank im Griff - Neugeschäft wächst

GARCHING - Der Rückzug aus den USA hat der Deutschen Pfandbriefbank im ersten Quartal noch einmal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Allerdings kommt der Gewerbeimmobilien-Finanzierer mit der Trennung von faulen Krediten und zugehörigen Gebäuden in den Vereinigten Staaten voran. Zudem lege das Neugeschäft der Bank in Europa trotz der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage deutlich zu, berichtete Vorstandschef Kay Wolf bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Dienstag in Garching bei München. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit Kursverlusten quittiert.

ROUNDUP: Shelly steigert Gewinn deutlich - Aktienkurs steigt deutlich

SOFIA - Shelly hat zum Jahresstart dank eines verbesserten Produktmix und bilanzieller Änderungen deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte im ersten Quartal im Jahresvergleich um 30,4 Prozent auf 8,6 Millionen Euro, wie das seit April im SDax notierte Unternehmen am Montagabend mitteilte. Die Aktie legte am Dienstag kräftig zu.

ROUNDUP: Steigende Mieteinnahmen geben TAG Immobilien Auftrieb - Aktie verliert

HAMBURG - TAG Immobilien hat im ersten Quartal von höheren Mieten profitiert. Nettomieteinnahmen und operatives Ergebnis legten im Jahresvergleich zu. "Wir schauen auf einen überaus erfolgreichen Jahresstart in unserem Geschäft in Deutschland und in Polen zurück", sagte Co-Unternehmenschefin Claudia Hoyer am Dienstag zur Zahlenvorlage. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Die Aktie verlor am Vormittag rund ein Prozent und damit in etwa so viel wie der MDax, der Index der mittelgroßen Börsenwerte.



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