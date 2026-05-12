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WKN: 916529 | ISIN: US2786421030 | Ticker-Symbol: EBA
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12.05.26 | 16:58
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CARL ZEISS MEDITEC AG28,740+12,44 %
CEWE STIFTUNG & CO KGAA98,50-0,20 %
DELIVERY HERO SE24,380+3,31 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG3,228-5,06 %
DUERR AG22,200-1,77 %
EBAY INC91,90+0,05 %
GAMESTOP CORPORATION19,620-0,25 %
GRAND CITY PROPERTIES SA9,450-0,32 %
HANNOVER RUECK SE234,40-1,92 %
IONOS GROUP SE30,300+7,98 %
KWS SAAT SE & CO KGAA76,70-1,67 %
MEDIOS AG12,860-13,11 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG469,40-5,99 %
PATRIZIA SE7,570+3,56 %
SHELLY GROUP SE63,70+6,17 %
SIEMENS ENERGY AG170,70-4,37 %
STROEER SE & CO KGAA39,720+2,48 %
TAG IMMOBILIEN AG14,850+0,34 %
THYSSENKRUPP AG9,878-4,10 %
UNITED INTERNET AG27,400+4,42 %
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