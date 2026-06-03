Die Siemens Energy-Aktie befindet sich dieser Tage auf dem absteigenden Ast. Nachdem der Kurs des Energietechnikkonzerns Ende Mai nicht mehr zum Allzeithoch bei 189 € hochlaufen konnte, ereignete sich eine Trendwende. In den letzten fünf Handelstagen ging es um -14% bergab. Kann diese Nachricht den Abwärtstrend von Siemens Energy stoppen und sollten Anleger jetzt kaufen? Eine sinnvolle Übernahme Siemens Energy kündigte die Übernahme der nordirischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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