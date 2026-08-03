DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 9. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 9. Zwischenmeldung

München (pta000/03.08.2026/14:01 UTC+2)

Im Zeitraum vom 27. Juli 2026 bis einschließlich 2. August 2026 wurden insgesamt Stück 728.900 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 27.07.2026 XETRA 71.038 151,8931 CBOE DXE 37.878 151,9434 Aquis Exchange 12.953 152,8681 Turquoise Europe 9.631 152,4086 Summe 131.500 152,0414 28.07.2026 XETRA 70.468 142,4926 CBOE DXE 43.776 142,6852 Aquis Exchange 12.788 142,5767 Turquoise Europe 12.468 142,8475 Summe 139.500 142,5925 29.07.2026 XETRA 80.688 137,3465 CBOE DXE 44.584 137,3002 Aquis Exchange 10.727 137,2607 Turquoise Europe 9.501 137,4097 Summe 145.500 137,3301 30.07.2026 XETRA 91.234 139,5663 CBOE DXE 56.628 139,6125 Aquis Exchange 16.260 139,9427 Turquoise Europe 14.978 139,1972 Summe 179.100 139,5842 31.07.2026 XETRA 76.309 150,0511 CBOE DXE 36.060 149,9159 Aquis Exchange 13.304 150,0671 Turquoise Europe 7.627 150,0799 Summe 133.300 150,0178

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 2. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 5.300.495 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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August 03, 2026 08:01 ET (12:01 GMT)