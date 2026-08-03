Die Siemens Energy-Aktie hat den in meiner letzten Analyse skizzierten Befreiungsschlag nicht geliefert. Stattdessen scheiterte der Titel an der fallenden Abwärtstrendlinie, rutschte wieder unter 153,80 € und notiert aktuell bei 146,78 €. Damit übernehmen die Verkäufer erneut das Kommando und ein weiterer Rücklauf bis in den Bereich um 135 € wird wahrscheinlicher. Der Ausbruch ist gescheitert Im vergangenen Update stand die Chance auf einen nachhaltigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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