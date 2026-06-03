Die GameStop-Aktie befand sich in den letzten Wochen auf Talfahrt und rutschte gestern auf ein neues 3-Monatstief. Doch am Mittwochmorgen meldet sich die Computerspielhandelskette mit einem starken Lebenszeichen von +9% zurück. Fielen die Quartalszahlen von GameStop so zufriedenstellend aus und sollten Anleger nun auf die so umstrittene Aktie setzen? Die Erwartungen zertrümmert Mit den vorgelegten Zahlen für das erste Quartal 2026 können Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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