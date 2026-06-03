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03.06.26 | 12:39
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Dow Jones News
03.06.2026 12:33 Uhr
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PTA-DD: Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Leverkusen (pta000/03.06.2026/12:00 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                  SF Investment One Pte Ltd. 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                             In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                             Marcel Smits 
                                             Aufsichtsrat 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                  Bayer Aktiengesellschaft 
b)      LEI                                   549300J4U55H3WP1XT59 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments         Aktie 
        Kennung                                 DE000BAY0017 
b)      Art des Geschäfts                            Kauf 
c)      Preis(e)                                Volumen 
        33,82551 EUR                              1.691.275,50 EUR 
d)      Aggregierter Preis                           Aggregiertes Volumen 
        33,8255 EUR                               1.691.275,50 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                           02.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                            Xetra 
        MIC                                   XETR (Xetra)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayer Aktiengesellschaft 
           Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
           51373 Leverkusen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 214 30-72704 
E-Mail:        ir@bayer.com 
Website:       www.bayer.com 
ISIN(s):       DE000BAY0017 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780480800667 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

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