MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Add" belassen. Der Saatguthersteller habe ein solides Quartal hinter sich, wobei das operative Ergebnis (Ebitda) etwas besser als erwartet ausgefallen sei, schrieb Volker Bosse am Dienstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:48 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007074007
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