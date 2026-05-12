© Foto: CFOTO - CFOTOFahrzeuge von BYD, Chery und Leapmotor breiten sich auf Europas Straßen aus, und zwar schneller als erwartet. Die Analysten von BofA stufen Stellantis und Renault ab. Nur VW behält seine Kaufempfehlung.Die Bank of America hat ihre Einschätzungen zu den drei großen europäischen Massenhersteller VW, Stellantis und Renault grundlegend überarbeitet - und kommt zu einem klaren Ergebnis: Nur Volkswagen bleibt ein Kauf, während Stellantis abgestuft wird und Renault seinen positiven Status verliert. Auslöser ist eine beschleunigte Offensive chinesischer Hersteller in Europa, die durch steigende Kraftstoffpreise zusätzlichen Rückenwind erhält. Den härtesten Schlag kassiert Stellantis. Die …Den vollständigen Artikel lesen
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