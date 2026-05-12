Nachdem die Aktie von Rheinmetall bereits am Freitag mit einem Minus von mehr als neun Prozent größter Verlierer im DAX war, fiel auch der Start in die neue Woche alles andere als gut aus. Das Papier gab am Ende erneut fast drei Prozent nach auf 1.185,60 Euro und gehört damit zu den fünf schlechtesten Werten des Tages im deutschen Leitindex.Belastet hatten hier Spekulationen darüber, dass sich der Ukraine-Krieg seinem Ende nähern könnte sowie eine Abstufung durch JPMorgan von "Overweight" auf "Neutral". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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