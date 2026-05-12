Das DAX-Unternehmen Bayer hat am Dienstagmorgen die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Während die Leverkusener beim Umsatz etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, kann der Konzern beim bereinigten EBITDA positiv überraschen. Dennoch belasteten Währungseinflüsse die Geschäfte von Bayer im Auftaktquartal 2026.Die Konzernerlöse gingen um 2,1 Prozent auf gut 13,4 Milliarden Euro (Schätzung: 13,5 Milliarden Euro) zurück. Das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg überraschend um 9,0 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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