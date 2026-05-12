LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2310 auf 1700 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Viktoria Petrova übernahm mit ihren Analysen vom Montag bei Barclays die Verantwortung für die europäische Luxusbranche. Bei Hermes rechnet sie zwar mit überdurchschnittlichem Wachstum, die Markterwartungen seien aber noch zu ambitioniert./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000052292
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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