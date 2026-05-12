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Die Märkte starten nervös in den Tag mit leichten Abschlägen. Öl bleibt oben, nachdem Trump Zweifel an der Waffenruhe mit Iran geschürt hat. Die Fronten bleiben verhärtet. Das setzt auch Anleihen unter Druck, während der Dollar als sicherer Hafen etwas zulegt.In Asien zeigen sich die Aktienmärkte uneinheitlich. Besonders Südkorea steht unter Druck: Der Kospi verlor zwischenzeitlich mehr als 5 %, nachdem ein führender Regierungspolitiker eine Bürgerdividende aus Steuern auf KI-Gewinne ins Spiel gebracht hat. Die Unsicherheit über Reichweite und Folgen dieser Pläne sorgt für starke Schwankungen, auch bei Schwergewichten wie Samsung und SK Hynix. Aber: Die Lage beruhigte sich als klargestellt wurde, es gehe nicht um eine neue Windfall Tax, sondern um die Nutzung überschüssiger Steuereinnahmen.Im Fokus stehen heute zudem Daten zur US-Inflation. In Großbritannien geraten Pfund und Gilts in den Blick. Premierminister Keir Starmer steht innenpolitisch unter Druck.Im DAX stehen heute Bayer, Münchener Rück und Siemens Energy mit Quartalszahlen im Fokus.Achten Sie nach der KI-Rally bitte auf die Rohstoffe . Kupfer und Silber ziehen wieder an. Einige Rohstoffwerte werden wieder interessant. Auch der ein oder andere US-Versorger ist wieder eines Blickes wert. Mehr dazu in der nächsten Actien-Börse.Sie möchten täglich auf diesem Wege schnell und schnörkellos informiert werden? Ich empfehle die Bernecker App (Ihr Volker SchulzRedaktionsleiter