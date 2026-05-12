NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 39,00 auf 38,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montagabend an den Bericht zum ersten Quartal an. Er verlagerte zudem seine Bewertungsbasis in die Zukunft. Der positive Effekt werde aber durch die Währungsentwicklung Dollar/Franken negiert./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0244767585
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