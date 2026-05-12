Microsoft steht weiterhin im Fokus vieler Anleger. Im Chartbild zeigt sich derzeit vor allem eine Phase der Konsolidierung.Den vollständigen Artikel lesen ...
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