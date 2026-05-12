Zürich - Die Krankenkassenprämien steigen auch im kommenden Jahr weiter - im Durchschnitt um 3,7 Prozent. Das hat der Vergleichsdienst Comparis für 2027 berechnet. Dies nach einem Anstieg von 4,4 Prozent im laufenden Jahr und einem noch höheren in den weiter zurückliegenden Jahren. Gemäss dem Comparis-Krankenkassenexperten Felix Schneuwly bewegt sich der Prämienanstieg nach den drei Prämienschocks - 6,6 Prozent für 2023, 8,7 Prozent für 2024 und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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