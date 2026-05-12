London - Nach den desaströsen Wahlergebnissen bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Grossbritannien gerät Premierminister Keir Starmer immer stärker unter Druck. Nach Informationen mehrerer britischer Medien sollen mit Innenministerin Shabana Mahmood und Aussenministerin Yvette Cooper gleich zwei ranghohe Ministerinnen Starmer geraten haben, einen Zeitplan für seinen Rücktritt vorzulegen. Heute steht eine reguläre Kabinettssitzung an, die dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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