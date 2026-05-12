Die Aktie von Alphabet hat sich in den vergangenen Monaten deutlich erholt, nachdem Sorgen über hohe Investitionsausgaben und mögliche Belastungen des Suchgeschäfts zeitweise für Druck gesorgt hatten. Auch nach den jüngsten Quartalszahlen ging es für den Titel wie von uns antizipiert nach oben. Inzwischen rücken jedoch die Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz, die steigende Profitabilität der Cloud-Sparte und neue Produktinitiativen stärker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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