Die Renk-Aktie hat gestern ein neues 12-Monatstief markiert und geriet damit weiter deutlich unter Druck. Nach der starken Rallye der vorherigen Monate setzt sich die laufende Korrektur zunehmend dynamisch fort, während wichtige Unterstützungen bereits unterschritten wurden. Besonders die anhaltende Schwäche im kurzfristigen Chartbild sorgt aktuell für neue Unsicherheit im Trendverlauf. Nun richtet sich der Fokus auf die Frage, ob eine Stabilisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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