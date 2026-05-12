© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Nur eine Dividendenerhöhung fehlt McDonald's noch zum Status als Dividendenkönig, doch zum Feiern ist Anlegerinnen und Anleger aktuell nicht zumute. Dividendenkönige: McDonald's darf sich bald dazuzählen! Dow-Jones-Urgestein und Fast-Food-Riese McDonald's gehört an der Wall Street zu den zuverlässigsten Dividendenzahlern. Seit 49 Jahren dürfen sich Anlegerinnen und Anleger hier über eine stetig steigende Ausschüttung freuen - damit ist das Unternehmen nur eine weitere Anhebung davon entfernt, in den gegenüber Dividendenaristokraten (>25 Jahre) noch erleseneren Kreis der sogenannten Dividendenkönige aufzusteigen. Doch mit Blick auf den Chart der Aktie dürften sich darüber gegenwärtig …Den vollständigen Artikel lesen
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