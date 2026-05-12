Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares erzielt im ersten Quartal 2026 Umsatzerlöse im Konzern von EUR 1.678,7Mio. - Unterzeichnete Exit-Transaktionen im Auftaktquartal spiegeln hohe Harvesting-Dynamik wider

- Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares-Holding betragen im ersten Quartal 2026 EUR 24,9 Mio. (Vorjahr: EUR 26,2 Mio.)

- Nettoergebnis der Mutares-Holding lag im ersten Quartal 2026 bei EUR -0,9 Mio. (Vorjahr: EUR 29,5 Mio.)

- Umsatzerlöse im Konzern steigen um 10 % auf EUR 1.678,7 Mio. (Vorjahr: EUR 1.526,2 Mio.), Adjusted EBITDA bei EUR 11,1 Mio. (Vorjahr: EUR -30,1 Mio.)

- Rekord-Pipeline: Erhöhte Exit-Dynamik mit hohem Erlöspotenzial im weiteren Jahresverlauf erwartet

- Prognose 2026 bekräftigt: Jahresüberschuss der Mutares-Holding von EUR 165 Mio. bis EUR 200 Mio. erwartet

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Mutares-Holding" und, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, "Mutares-Konzern") hat die Zahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Der Auftakt in das Geschäftsjahr 2026 verlief auf der Transaktionsseite bis zum heutigen Veröffentlichungstag sehr vielversprechend mit einer hohen Exit-Dynamik. Der Vorstand von Mutares bekräftigt den mit dem Geschäftsbericht 2025 kommunizierten Ausblick auf das Gesamtjahr sowie den Mittelfristausblick bis 2030.

Weiteres Wachstum auf Konzernebene

Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding, die aus Beratungsleistungen und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, erreichten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 EUR 24,9 Mio. (Vorjahr: EUR 26,2 Mio.). Das Nettoergebnis der Mutares-Holding belief sich für die ersten drei Monate 2026 auf EUR -0,9 Mio. (Vorjahr: EUR 29,5 Mio.). Im Jahresvergleich ist der im Vorjahr erfolgte Teil-Exit bei Steyr Motors zu berücksichtigen.

Der Mutares-Konzern erzielte im ersten Quartal 2026 Umsatzerlöse von EUR 1.678,7 Mio. (Vorjahr: EUR 1.526,2 Mio.). Der Anstieg ist insbesondere auf die hohe Akquisitionsaktivität zurückzuführen. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird regelmäßig von transaktionsbedingten Effekten wie Gewinnen aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") der abgeschlossenen Akquisitionen sowie Entkonsolidierungseffekten beeinflusst und belief sich in den ersten drei Monaten 2026 auf EUR 162,4 Mio. (Vorjahr: EUR 379,7 Mio.). Das insbesondere um die transaktionsbedingten Einflüsse bereinigte Adjusted EBITDA[1] lag im ersten Quartal 2026 bei EUR 11,1 Mio. (Vorjahr: EUR -30,1 Mio.). Das Adjusted EBITDA war im ersten Quartal insbesondere von den Neuakquisitionen des Geschäftsjahres 2025, allen voran Kawneer, F.lli Ferrari, sowie von einem weiterhin herausfordernden Umfeld bei Lapeyre und Byldis geprägt. Dem stehen erfreuliche Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritte bei Magirus, Sofinter, Efacec, Donges, SFC Solutions, NEM Energy und Guascor Energy gegenüber.

Rekord-Pipeline ...

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