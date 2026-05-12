Siemens Energy hat am Morgen die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und damit die vorläufigen Zahlen bestätigt. Wie bereits Ende April bekannt wurde, hat das Unternehmen zudem die Jahresprognose angehoben. Siemens Energy will angesichts der starken Geschäftsentwicklung sein laufendes Aktienrückkaufprogramm beschleunigen.Nach dem starken Quartal soll das Rückkaufprogramm in diesem Geschäftsjahr um bis zu eine weitere Milliarde Euro aufgestockt werden. Hintergrund sind die anhaltend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär