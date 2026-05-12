Die Munich Re hat ihre Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Der Rückversicherer hat in diesem Zeitraum deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor und das Jahresziel bestätigt. Dennoch gibt es Schwachpunkte im Zahlenwerk. Vor allem ein Aspekt dürfte bei den Anlegern auf wenig Begeisterung stoßen.Auf den ersten Blick kann sich das Ergebnis der Munich Re sehen lassen: Der Rückversicherer steigerte den Überschuss deutlich und sieht sich weiter auf Kurs, das Jahresziel zu erreichen. Vorbörslich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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