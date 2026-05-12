Stans - Der IT-Dienstleister SoftwareOne hat im ersten Quartal 2026 deutlich mehr umgesetzt und verdient. Die Zahlen sind weiterhin geprägt von der Übernahme des norwegischen Konkurrenten Crayon im letzten Jahr. Die Ziele für das Gesamtjahr werden leicht angehoben. Insgesamt stieg der Umsatz im ersten Quartal auf like-for-like-Basis um 12,9 Prozent auf 387,7 Millionen Franken, wie der Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen am Dienstag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab