Zürich - Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) erhält einen neuen Präsidenten. Der bisherige Amtsinhaber Marcel Rohner gibt sein Amt auf den Herbst ab. Der Verwaltungsrat hat Giorgio Pradelli, den CEO der Vermögensverwaltungsbank EFG International, an einer ausserordentlichen Versammlung zum Nachfolger gewählt. Die Amtsübergabe erfolge im Rahmen des Bankiertags am 17. September 2026, teilte der SBVg am Dienstag mit. Marcel Rohner stand während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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