NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca widmete sich am Montag dem Absatz von Luxuswaren in Shoppingzentren in China. Sie korrelierten stark mit den Ergebnissen der entsprechenden Marken, schrieb er. Solca konzentrierte sich vor der Jahresbilanz am 22. Mai vor allem auf Richemont und beim Wachstum eine positive Überraschung für möglich./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0210483332
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0210483332
© 2026 dpa-AFX-Analyser