FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ströer dürften am Dienstag nach vorgelegten Quartalszahlen im schwächer erwarteten Gesamtmarkt mit Gewinnen starten. Die Aktie des Außenwerbe-Spezialisten legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 1,4 Prozent auf 39,30 Euro zu und dürfte ihr Vortagesminus damit mehr als wettmachen. Der MDax -Konzern steigerte im ersten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis im Tagesgeschäft. Treiber war vor allem die digitale Außenwerbung. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt.

JPMorgan-Analyst Marcus Diebel sprach von einem "soliden ersten Quartal". Trotz der fortgesetzten Schwäche in den nicht zum Kerngeschäft zählenden Bereichen DaaS und E-Commerce sieht er leichtes Aufwärtspotenzial für die durchschnittlichen Ergebnisschätzungen der Analysten (Konsens) für das laufende und kommende Jahr./ck/men

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