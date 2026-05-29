Die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche verweilt derzeit mit einer Wirtschaftsdelegation zu politischen Gesprächen in der chinesischen Hauptstadt Peking und fliegt anschließend in die südchinesische Industriemetropole Guangzhou. Sie fordert für deutsche Unternehmen faire Wettbewerbsbedingungen vor Ort, denn China subventioniert z. B. chinesische Unternehmen in Branchen wie Stahl, Chemieprodukte und Solarpaneelen. Das führt zu massiven Wettbewerbsverzerrungen, die seitens der Delegation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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