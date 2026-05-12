Der Batteriespeicher wird in Unterfranken an einem bereits ans Netz angeschlossenen Solarpark mit 5,8 Megawatt Leistung errichtet. Nach Angaben von Suntec hat der Netzbetreiber die Netzentgeltbefreiung bestätigt. Suntec baut im unterfränkischen Gochsheim einen Graustromspeicher mit einer Kapazität von 13,5 Megawattstunden. Der Batteriespeicher entsteht als Co-Location-Projekt an einem bereits in Betrieb befindlichen Solarpark mit 5,8 Megawatt Leistung. Wie ein Suntec-Sprecher auf Nachfrage von pv magazine erläuterte, verfügt der Speicher über eine Nennleistung von 7,668 Megawatt. Die gemeinsame ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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